Aumentano le adesioni a TavoleDoc, la guida che fa conoscere le cucine liguri e che riunisce la migliore ristorazione delle quattro province.

La casa editrice Multiverso ha realizzato la terza edizione di una guida che vuole essere una scommessa sul territorio ligure e sui suoi ristoratori.

"Ho lavorato dieci anni con Gualtiero Marchesi e se c’è una cosa che ho imparato, conversando con lui, è che non esiste una cucina italiana, ma tante cucine quante le diverse regioni e la ricchezza del territorio riescono ad esprimere. È questo il nostro punto di forza", fa sapere l’editore di Tavole Doc Mario Cucci.

Per Tavole DOC, alta cucina significa sempre qualità del servizio e ospitalità, rispetto rigoroso per gli ingredienti e capacità di interpretare autenticamente il tesoro enogastronomico del territorio.

L'amore per il cibo si coniuga all'interno della Liguria e di ciò che off re: una regione ricchissima , grazie alla presenza di paesaggi diversi, dal ma re alla montagna passando per le colline e cercando in ogni luogo di valorizza re ciò che lo contraddistingue .

Anche la terza edizione, quindi, propone l'iniziativa Menu TavoleDOC: due periodi di tempo, in particola re dal 1aprile al 30 maggio e dal 1settembre al 30 ottobre, in cui sfruttare i menu fissi dei ristoranti aderenti che quest'anno hanno scelto tra le fasce di prezzo di 45€ - 60€ e 90€. È così che editori e ristoratori permettono di rendere fruibile a un'ampia platea di consumator i, con particolare attenzione ai più giova ni, il valore della cucina e della proposta enogastronomica ligure, declinata nelle sue più varie forme possibili.

18 i nuovi ristoranti aderenti alla Terza Edizione di TavoleDOC Liguria: una crescita importante che aumenta il prestigio della guida sia a livello quantitativo che qualitativo e che testimonia l'importanza della guida stessa.

Ad aggiungersi all'elenco sono: 20TRE a Genova, Cantine Cattaneo a Sestri Levante, Da O Titti a Lingueglietta, Gianni d'Amato a Tellaro, Hostaria Ducale a Genova, Il Marin a Genova, Il Vescovado a Noli, La Lucerna di Ferro ad Ameglia ,La Sosta a Laigueglia, Lord Nelson a Chiavari, Magiargè a Bordighera, Osteria della Foce a Genova, Osteria Moderna a Chiavari, Portobello a Sestri Levante, Rezzano Cucina & Vino a Sestri Levante, Ristorante A_Grillo a Imperia, Salvo Cacciatori a Oneglia e Toe Drue a Genova.

32 i ristoranti che hanno confermato la loro presenza: Boma Ristorante Caffè, Claudio, Come a Casa, Da Gin, DOC, Il Gallo della Checca, Il Giardino del Gusto, Il Pirata, Il Rosmarino, Il Sogno, Impronta d'Acqua, Ippogrifo, La Brinca, La Conchiglia, La Veranda Grand Hotel Arenzano, Locanda Nelli, L'Agave, Manuelina, Nove Orto by Jorg Giubbani, Osteria della Corte, Quintilio, Raieu, Roma, San Giorgio, Santamonica, Scola, The Cook al Cavo, Trattoria detta del Bruxaboschi e Viola.