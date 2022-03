Cinzia Ferrara vicina al sogno di salvare i suoi animali: servono 5mila euro per il trasferimento in una cascina piemontese, in provincia di Asti

“Cari amici sono Cinzia Ferrara ho urgente bisogno di voi! Ho bisogno di un aiuto economico urgentissimo per poter pagare il viaggio per trasferire i miei animali, per sistemarli e sfamarli per il primo periodo. Purtroppo la raccolta fondi che era stata fatta per me non è andata a buon fine e non potranno arrivare in tempo. Io e i miei animali abbiamo bisogno di raccogliere almeno 5000 euro entro il 30 marzo! Abbiamo aperto una nuova raccolta fondi su WhatsApp con incasso diretto a me. Vi prego aiutateci! Entrate nel mio gruppo di raccolta fondi e fate la vostra donazione”.

Questo è il messaggio diffuso via social da Cinzia Ferrara, l’allevatrice di Testico alle spalle di Andora che da mesi lotta per salvare la sua fattoria composta da 90 animali, sotto sfratto esecutivo che scade alla fine del mese.

Dopo la doccia fredda del mancato trasferimento in una fattoria didattica Toscana a causa della influenza aviaria che ha bloccato il tutto ora, sembra concretizzarsi un’altra opportunità in una cascina in provincia di Asti. Ma manca ancora il nulla osta da parte dell’Asl, per questo motivo, quantomeno per scaramanzia Cinzia preferisce non sbilanciarsi sul luogo esatto dove lei e la sua tribù composta da oche, asini, capre, cani, gatti e altri animali andranno a vivere.

Intanto, è stata avviata, appunto, una raccolta fondi attraverso un gruppo formato appositamente su WhatsApp che si chiama 'Una fattoria da salvare'. La raccolta è stata lanciata per coprire i costi di viaggio per gli animali, costruzione strutture idonee per ricoveri, recinzione antipredatori, stalle da sistemare.