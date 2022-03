Il comune di Cairo Montenotte e l’associazione culturale “Franco Tessore Fab Tune – Lo Stile in Musica” organizzano la terza edizione del premio letterario “Città di Cairo Montenotte”, ideato e diretto dalla scrittrice Giuliana Balzano (PER IL BANDO CLICCA QUI).

La rassegna è articolata in due categorie: la prima riservata agli adulti oltre i 18 anni (sezione A) e ai ragazzi dai 12 ai 17 anni (sezione B); la seconda invece alle classi delle scuole di ogni ordine e grado (sezione C) e ai bambini dai 6 agli 11 anni (sezione D). Questa seconda categoria è dedicata alla memoria del dottor Giorgio Gaiero, amatissimo pediatra, scomparso nel 2012, rimasto nel cuore dei cairesi per le sue straordinarie doti di umanità e professionalità.

Gli elaborati, in lingua italiana, inediti e a tema libero, dovranno pervenire in formato pdf alla mail premiocittacairomontenotte@gmail.com entro il 24 aprile. Sono previsti premi per il vincitore assoluto (500 euro) e per il vincitore della categoria “Giorgio Gaiero” (300 euro), la serata di premiazione si svolgerà presso il Teatro Comunale “Osvaldo Chebello”.