Trekking sulla Via del Sale da Zuccarello a Castelvecchio di Rocca Barbena domenica 3 aprile

Si prosegue poi la strada, tra terrazze di ulivi e castagneti. Troveremo sul percorso una cappelletta bianca e dopo circa un’ora e mezza dalla partenza, si arriva a Castelvecchio di Rocca Barbena. Il paese a strutturo in maniera circolare ed è arroccato su uno sperone roccioso e sovrastato dall’enorme castello feudale costruito dai Clavesana e appartenuto per un lungo periodo ai Del Carretto (ad oggi purtroppo privato e chiuso al pubblico).

Arrivati nel centro, è piacevole passeggiare nei vicoli stretti e tortuosi, intatti da mille anni, e sedersi su una panchina nella graziosa piazza della Torre, detta anche “dell’impiccato”. Proprio di fronte alla bella chiesa semibarocca troveremo un altro spazio dove è possibile riposarsi, con splendida vista sulla valle del fiume Neva.La strada che si percorre per completare il nostro anello verso Zuccarello è un tratto dell’ antica Via del Sale, su cui un tempo transitavano lente carovane che trasportavano il sale dalla costa all’entroterra, oltre a mercanti e soldati. Il sentiero è un “sali – scendi” che affianca per tutto il tempo al fiume Neva e in buona parte è all’interno di un bosco.