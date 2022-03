Giornate FAI di Primavera: a Loano circa 1000 visitatori

Ieri pomeriggio si sono concluse le Giornate FAI di Primavera del FAI – Fondo Ambiente Italiano per un fine settimana all’insegna della storia e della cultura. Circa 1000 visitatori hanno deciso di arrivare a Loano per godere delle visite proposte dalla Delegazione FAI di Albenga-Alassio. Per la XXX edizione la Delegazione, insieme al Gruppo Giovani, ha permesso ai turisti e ai Loanesi di vedere con occhi nuovi gli edifici più importanti della città.

Un evento che ha preso vita grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni e confraternite della città. Ad accompagnare i gruppi, oltre ai volontari del FAI, c’erano anche i ragazzi delle scuole che grazie al progetto Apprendisti Ciceroni. Gli alunni dell’Istituto Falcone, del Liceo G. Bruno e del Don Bosco hanno potuto narrare loro stessi l’Antico Castello di Loano, Palazzo Doria (l’attuale sede municipale) e gli interni delle chiese incluse nei due itinerari urbani.

Il Capo Delegazione Germana Gallo ringrazia l’Amministrazione Comunale di Loano, i privati che hanno permesso la visita all’Antico Castello, le associazioni e le confraternite. Un grazie speciale va agli alunni delle scuole per il loro impegno ed entusiasmo e ai volontari del FAI Giovani che con estrema cura e passione hanno accompagnato i gruppi.

Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale, aprendolo al pubblico e invitando tutti gli italiani a conoscerlo e frequentarlo: questa è la missione del FAI. Tutti i fondi raccolti in queste giornate saranno infatti utilizzati per sostenere la missione della Fondazione: garantire una costante azione di tutela del patrimonio italiano di arte e natura. Un impegno che a Loano ha dato i suoi frutti, con visitatori soddisfatti e al termine delle visite più consapevoli e attenti a ciò che li circonda.

“Le due giornate di aperture e visite sono state un successo – commentano con soddisfazione il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore a turismo e cultura Enrica Rocca – Non solo centinaia di turisti, ma anche tanti loanesi hanno colto l'occasione per scoprire (o riscoprire) alcuni dei tesori storici, architettonici e artistici presenti sul nostro territorio; beni che, magari, vediamo tutti i giorni ma che solo in occasioni come questa possiamo vedere con occhi nuovi e da differenti punti di vista. Particolare riscontro hanno avuto le visite all'antico castello Doria. Proprio alla luce di questo successo, auspichiamo di poter trovare un accordo con la proprietà per poter replicare le aperture, sempre ovviamente con la collaborazione dei volontari Fai. Siamo sempre disponibili a programmare nuove iniziative di promozione del nostro territorio e della sua storia. Come, ad esempio, il convegno su Zenobia del Carretto in programma nel fine settimana di Pasqua e al quale parteciperanno studiosi ed esperti di assoluto livello. Come amministrazione vogliamo ringraziare il FAI, le associazioni, i ragazzi che si sono resi disponibili a fare da ciceroni, i volontari e gli uffici comunali: senza di loro le 'Giornate FAI di Primavera' non sarebbero state possibili”.

Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative del Gruppo FAI Giovani o della Delegazione di Albenga-Alassio si può visitare il sito internet nazionale www.fondoambiente.it e seguire le pagine Facebook e Instagram del Gruppo e della Delegazione.