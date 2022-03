E' l'andorese Ilario Simonetta il secondo amministratore "più veloce" d'Italia alla Run Roma Marathon

E’ Ilario Simonetta il secondo amministratore pubblico più veloce d’Italia fra quelli che hanno partecipato ieri alla Run Roma Marathon, aderendo al progetto di ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani e dalla Fondazione Sport City per promuovere la pratica sportiva. Oltre all’ottimo piazzamento nella classifica riservata aI sindaci e agli eletti dei consigli comunali, la corsa gli ha riservato altre soddisfazioni personali.

Il consigliere delegato allo Sport del Comune di Andora ha, infatti, percorso i 42 km in 3 ore e 17 minuti. Un tempo che gli ha permesso di classificarsi 16° nella sua categoria ed essere 450° assoluto sui circa 11mila partecipanti che hanno corso fra i monumenti di Roma una delle maratone più famose a livello internazionale.

“Sono felice del risultato a favore del mio comune e meravigliato del tempo fatto perché non ho preparato in modo specifico questa maratona a cui ho aderito per promuovere Andora e sensibilizzare verso l’importanza di investimenti pubblici mirati al sostegno della pratica sportiva – dichiara Simonetta – Ringrazio Anci che mi ha permesso di correre in questa importante evento nello splendido scenario dei monumenti romani e per confermare ancora una volta che Andora è un comune amico dello sport, dove la pratica è possibile 365 giorni l’anno, sia nel nostro splendido mare che sui sentieri o grazie alle nostre strutture sportive animate da ben 27 associazioni”.

Ilario Simonetta è un ultramaratoneta: fra l’altro ha partecipato e concluso la Milano-Sanremo di ben 283 km e la storica del Passatore di 100 km. I ragguardevoli tempi realizzati nelle principali maratone europee gli hanno permesso di vivere l’emozione di poter partire alla Run Roma Marathon di Roma, nel primo gruppo di maratoneti, subito dopo i top runner.