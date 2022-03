Giornata endometriosi, il presidente del consiglio regionale Medusei: "Malattia invalidante, dare seguito alla legge regionale"

«Oggi è la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una patologia che colpisce il 10% delle donne in età fertile e nel 30-40% dei casi può causare infertilità. Sono 3 milioni le donne in Italia che hanno ricevuto una diagnosi certa di questa patologia».

Lo ricorda il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, che aggiunge: «L’anno scorso in Consiglio regionale abbiamo approvato una legge per riconoscere la rilevanza sociale dell’Endometriosi, che nei casi più gravi è una malattia invalidante per chi ne soffre. È fondamentale arrivare alla diagnosi il più precocemente possibile, in modo da evitare successivi interventi chirurgici che comportano un impatto notevole sia dal punto di vista fisico che psicologico. Ora bisogna dare seguito alla legge regionale e istituire il relativo comitato tecnico-scientifico sulla malattia in Liguria. Bisogna parlare di più di endometriosi tutti i giorni, non soltanto in occasione della giornata mondiale di oggi».