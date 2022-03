Danza, quattro coreografie e quattro premi per l'Asd StellaInsieme

L'Asd StellaInsieme vince a Livorno. Sì è svolto ieri al teatro Goldoni di Livorno il Concours National de Dance CND organizzato dall'Associazione Europea Danza.

Erano 282 i brani totali presentati al concorso divisi nelle varie categorie, valutati da una giuria d'eccezione composta da Rejane Losno, Presidente Israele, Artemis Plaja de Pico, Presidente Spagna, Lorella Reboa Presidente Italia, Giustina Baravalle IT Dansa Barcellona, Doriana Comar, giudice CND Italie, Maria Paola Gori, giudice CND Italie, Yoko Wakabayashi giudice CND Italie e Duccio Pacini commissario. Le giovani danzatrici hanno presentato quattro coreografie e ottenuto quattro riconoscimenti.

Terzo premio per Marta Cipresso come solista nella categoria di danza classica, secondo premio per Noemi Garbarino e Gaia Tobia con un duo di contemporaneo e infine secondo premio per il gruppo classico e il gruppo contemporaneo composti da Mariapaola Benzi, Alice Ciarlo, Nadia Cioncolini, Margherita Destefanis, Bianca Delfino, Matilde Giordana e Virginia Rissotto.

Grande soddisfazione per l'insegnante Francesca Lerone e per tutta l'Asd StellaInsieme.