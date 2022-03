Mail Boxes Etc. seleziona affiliati in Liguria per l’apertura di Centri Servizi in Franchising

La Rete Mail Boxes Etc. intende avviare nuovi Centri Servizi in Liguria: Savona, Imperia, Genova, Chiavari, Rapallo e altri comuni sono le zone da coprire grazie all’avvio delle nuove attività commerciali per le quali è in atto la ricerca degli affiliati, imprenditori e imprenditrici - o aspiranti tali, a cui affidare lo sviluppo del franchising sul territorio.

I Centri Servizi MBE in franchising offrono a privati ed imprenditori una piattaforma di soluzioni, integrate digitalmente, per spedizioni, logistica, e-commerce, stampa e marketing.

Cosa significa far parte del Network MBE e quali sono i vantaggi per gli affiliati

Entrare a far parte della Rete MBE significa entrare in una grande famiglia, significa far parte di una squadra di imprenditori e imprenditrici competenti, appassionati, ambiziosi e determinati. Una squadra #PeoplePossible, dove il singolo contribuisce allo sviluppo della rete. Tutto questo in un settore dinamico ed essenziale. L’imprenditore e le imprenditrici che decidono di affiliarsi a Mail Boxes Etc., saranno seguiti passo dopo passo e potranno contare su un supporto costante, dalla sede, sul territorio e a distanza.

MBE offre formazione iniziale e continua, accordi quadro competitivi, campagne di marketing a livello nazionale, innovazione e tecnologia.

Chi entra in MBE beneficia immediatamente della notorietà e della solidità di un brand affermato, con oltre 1.600 Centri nel mondo di cui circa +570 in Italia.

I Centri MBE sono gestiti da affiliati imprenditori indipendenti che operano sotto il marchio MBE per effetto di un contratto di franchising. Mail Boxes Etc. svolge, attraverso la sua Rete di negozi in franchising, servizi di supporto alle imprese e ai privati. I principali servizi offerti sono quelli di logistica e spedizione, svolti grazie ad accordi, a favore degli affiliati stessi, stipulati da MBE con i principali corrieri espresso nazionali ed internazionali, e di grafica e stampa, svolti sia direttamente che attraverso accordi con grandi centri stampa. La promozione dei servizi MBE ad imprese e privati avviene grazie all'attività commerciale svolta dall'affiliato MBE sia all'interno che all'esterno del punto vendita (farming), fattispecie, quest'ultima, che rappresenta specifica obbligazione contrattuale a carico di ciascun affiliato.

Candidati per conoscere il progetto MBE e i piani di sviluppo nel tuo territorio: clicca QUI.