Alassio si prepara a vivere un week end con un festival... tutto da mangiare: ecco "Cucina coi Fiori"

Un lungo weekend tutto all’insegna dei fiori eduli: dall’8 aprile all’11 ad Alassio la terza edizione del Festival nazionale Cucina coi Fiori, un tempo di casa a Sanremo, racconterà ai primi turisti del Ponente e a tutta il pubblico gourmet, amante della cucina creativa, le mille interpretazioni culinarie dei fiori eduli.

Una kermesse fatta di incontri tematici nella Biblioteca del Mare, percorsi enogastronomici con la giornalista selvatica Eleonora Matarrese, un volto televisivo giramondo come Patrizio Roversi, cooking show con chef internazionali in sinergia con le mani dei nostri chef liguri e cena singolare di gala. Ma soprattutto loro i protagonisti delle serre di Albenga, i fiori eduli. Un universo magico e scientifico che esplora le migliaia di proprietà gastronomiche di queste delicate creature naturali.

Il Festival della Cucina coi fiori è un progetto ideato dall'Associazione Ristoranti della Tavolozza, che l’Assessorato al Turismo e alle Scuole della Città di Alassio, in seno al progetto Well Being Experience, organizzato dalle società partecipate La Marina di Alassio SpA e Gesco Srl, hanno deciso di promuovere quale evento ricorrente di primavera.

Il programma del Festival si svolgerà da venerdì 8 a lunedì 11 aprile presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi, l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica della Città di Alassio, la Marina di Alassio e la Ex Chiesa Anglicana.

Il programma completo delle 4 giornate su visitalassio.it - sezione eventi (CLICCA QUI), mentre la cena è acquistabile sin da ora cliccando QUI.