Savona, due giorni di open day al Campus universitario

Da sempre proiettato verso l’innovazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico, il Campus UniGe di Savona è sia sede didattica di primo piano sia incubatore di start up e aziende di successo. Con i suoi quasi 1700 studenti all'anno, è un vero campus residenziale, con mensa e palestre, un microcosmo in cui gli studenti possono passare dalle aule al mondo del lavoro, in un circolo virtuoso di competenze e professionalità.

Il Campus di Savona organizza nei giorni 31 marzo e 1 aprile 2022 dalle 9 alle 13 l'open day, durante il quale sarà possibile seguire la presentazioni dei corsi offerti dall'Ateneo genovese (previa prenotazione), visitare stand con personale, docenti e tutor a disposizione per info e brochure (accesso libero), vedere il Campus con audioguida sul proprio smartphone (accesso libero), effettuare visite guidate alle strutture (previa prenotazione presso lo stand del Campus)

L'ingresso alla manifestazione sarà dal cancello Università (lato piscina e campo sportivo Bacigalupo). Ulteriori informazioni e il programma completo sono reperibili sul sito https://campus-savona.unige.it/ alla sezioni "eventi" dell'homepage.