Partito Insieme Savona, il 31 marzo incontro con l'economista Nino Galloni

Nasce la prima iniziativa organizzata dal neo eletto coordinamento provinciale del Partito Insieme.

A tagliere il nastro del varo operativo sarà il professore Nino Galloni, economista di elevata caratura, molto noto a livello nazionale per aver rivestito incarichi di grande responsabilità nel Paese: sindaco effettivo di Inail, Inps e Inpdap, presidente del Comitato per l’istruttoria tecnica selettiva delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale, presso il Ministero del Welfare, consigliere del Ministero del Lavoro per le politiche dell’occupazione-Direttore Generale della Cooperazione, nonché autore di numerosi saggi fra i più letti in tema di Economia.

"Insieme apre la propria agenda ospitando l'illustre professore giovedì 31 alle 17.30 presso la sala ristorante costa del Sol in Darsena a Savona - spiegano dal Partito - La tavola rotonda vedrà al centro i temi delle politiche macroeconomiche/monetarie e le strategie industriali nella prospettiva di una possibile crescita, secondo la visione di un economista coerente e indiscutibilmente preparato che è riuscito a descrivere attentamente le trame che hanno coinvolto il sistema politico–economico nazionale e l’ingerenza di stati esteri nella nostra politica nazionale".

"Il tema geo-politico quanto mai attuale purtroppo, sarà affrontato col prestigioso economista, poiché siamo sempre più intenzionati a sviluppare un'iniziativa politica destinata ad incidente sul futuro del nostro territorio" concludono dal partito.