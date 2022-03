Diocesi Savona-Noli, prosegue il cammino "Verso la Pasqua 2022": il 30 marzo la Via Crucis meditata

Continua il cammino "Verso la Pasqua 2022", la serie di incontri animati dalle comunità parrocchiali Vicaria di Savona per questo periodo di Quaresima. Mercoledì 30 marzo alle ore 21 nella Chiesa San Giovanni Battista, in via Alfonso Mistrangelo, si terrà la Via Crucis meditata con le parrocchie di Villapiana e della valle del Letimbro.