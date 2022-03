Savona, massaggi Shiatsu gratuiti per i profughi ucraini

Non solo accoglienza. La popolazione che arriva a Savona proveniente dall’Ucraina accolta con atti di solidarietà da parte di tutta la popolazione e dalle istituzioni.

"Le persone Ucraine che arrivano, ma anche quelle che già sono presenti a Savona, stanno vivendo in questo momento a causa della guerra una situazione emozionale molto forte, perché stanno fuggendo da una guerra lasciando la propria casa, gli amici, i parenti, le persone che conoscono e per molti anche i famigliari (fratelli, figli e mariti) con la paura di non sapere se li rivedranno al termine di questa guerra" spiega l'Ente di Formazione Shiatsu.

"A queste paure si unisce il ritrovarsi in un nuovo luogo, certo più tranquillo, ma che non si conosce. Tutto questo porta alle persone che arrivano o che vivono già in Savona un grande quantità di emozioni, anche contraddittorie difficili da gestire (paure, abbandono, gioia, colpe per aver lasciato il paese, ecc.) questo comporta una grande quantità di stress".

"Per tale motivo la Shin Sei Shiatsu Academy (Ente di Formazione Shiatsu, ndr) in accordo con il comune di Savona, con Asd Shindokai e la comunità Ucraina di Savona, offre a queste persone ogni mercoledì pomeriggio (dalle 15 alle 19 in via Quarda Superiore 7- 3p) trattamenti Shiatsu gratuiti al fine di sostenerle in questo momento particolarmente difficile" conclude.