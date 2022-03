Accoglienza ai profughi ucraini: nel savonese domande da 24 strutture per l'ospitalità temporanea

Saranno 24 le strutture ricettive savonesi, tra alberghi, agriturismi e affittacamere, che hanno aderito al bando aperto dalla Regione, sfruttando i fondi di Protezione Civile, e forniranno ospitalità temporanea alla popolazione ucraina in arrivo in Liguria.

A queste se ne aggiungeranno 38 nel genovese, 19 nell'imperiese e 5 nello spezzino, portando il numero di strutture a un totale di 86.

"E’ ancora in corso l’idoneità dei requisiti richiesti per poter stilare l’elenco completo delle strutture - spiegano in una nota il presidente e commissario delegato a coordinare l’accoglienza dei profughi, Giovanni Toti, e l'assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone - e nel frattempo abbiamo convocato per mercoledì prossimo il Comitato Operativo regionale alla presenza dei prefetti per incrociare offerte e disponibilità, andando a soddisfare le richieste delle stesse prefetture nel caso rimanessero scoperte le richieste Cas (Centri accoglienza straordinaria)".

"Intanto - aggiunge l’assessore Giampedrone - saranno rinnovate le concessioni, in scadenza domani, delle strutture di Santa Dorotea in via Liri e di viale Cembrano (a Genova, ndr) che fino al 31 dicembre saranno utilizzate dalla Sanità e dalla Protezione Civile mentre l’indicazione, sempre in accordo con la Sanità, per la struttura La Riviera di Savona è quella di proseguire l’accordo fino alla fine di aprile in attesa di capire l’evoluzione dell’emergenza".

Ad oggi, invece, sono 4.293 i cittadini ucraini presi in carico nelle Asl liguri di cui 958 nell'Azienda Sanitaria locale savonese. A livello regionale sono stati 3.561 gli STP generati, 1.604 nella fascia under 18, 1.479 tra i 18 e i 49 anni, 151 over 50.