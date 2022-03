Dal 1 aprile torna la "Tourist Card" dedicata ai turisti che soggiorneranno in Riviera

Vivere la Riviera, tra mare e entroterra, a 360 gradi, sarà più facile con la "Tourist Card" che torna attiva dal 1 aprile. L’iniziativa del Tavolo del Turismo, formato per i 15 comuni della provincia di Savona e dalla Camera di Commercio, è stata confermata anche per quest’anno.

La "Tourist Card" permetterà ai turisti di beneficiare di numerosi vantaggi e godere fantastiche esperienze durante il loro soggiorno in Riviera. La speciale carta prevede infatti agevolazioni, gratuità, sconti in musei, per assistere ad eventi, escursioni, visite guidate, ristorazione e tanto altro.

Il turista potrà richiedere la "Tourist Card" al suo arrivo in una delle tantissime strutture ricettive pronte ad accoglierlo per poi usufruire gratuitamente del trasporto sui mezzi pubblici locali per muoversi in piena libertà alla scoperta dei luoghi più suggestivi della "Liguria Riviera – Le Perle del Savonese".

A disposizione del turista anche l’App Ligurian Riviera per rimanere costantemente in contatto con il territorio e conoscere in tempo reale eventi e iniziative per vivere una vacanza indimenticabile. Relax balneare, well-being, outdoor entusiast, sport, bike slow, cultura, enogastronomia sono gli ingredienti di una vacanza da sogno ad Alassio, Varazze, Savona, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Pietra Ligure, Laigueglia, Loano, Tovo San Giacomo e Albenga

In vista della Pasqua

"Torna a stupirti". "Ligurian Riviera Perle del Savonese" dà il benvenuto alla Primavera e si prepara per la Pasqua.

Le destinazioni della Ligurian Riviera possono essere la destinazione vicina e rassicurante per le vacanze pasquali e per tutta la stagione primaverile: un tramonto, un panorama mozzafiato, un fondale d’acqua cristallina, le strade di un antico borgo. Ma non solo: il claim vuole essere un invito a riscoprire le emozioni autentiche, il divertimento, il sapore delle cose più semplici vissute con gusto. Il blu del mare e il verde del paesaggio compongono le parole "Ligurian" e "Riviera", per indicare immediatamente, a colpo d’occhio, le caratteristiche principali di queste destinazioni. "Torna a stupirti" è il claim di base, che sarà anche declinato con altre versioni, come "Torna ad emozionarti", "Torna a divertirti", "Torna a rilassarti", "cambia aria", con relative declinazioni sul visual. Dunque vuole essere un invito a rimettersi in viaggio e in gioco, lasciandosi coinvolgere e affascinare da quello che può offrire il territorio capace di emozionare, di far divertire e ovviamente di far rilassare il turista.

"Liguria Riviera – Le Perle del Savonese" rafforza il messaggio diffuso con le attività di comunicazione e advertising create nel corso del 2021 puntando ora sulla ricca offerta paesaggistica, culturale e di attività sportive che il territorio della riviera savonese può offrire quindi intercettare gli utenti che stanno pianificando di trascorrere qualche giorno di vacanza per il periodo primaverile o pasquale.