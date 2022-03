Savona, "furbetti" dei buoni spesa Covid. Assessore Viaggi: "Registrata una sola segnalazione per acquisto di merce non coerente con il bando"

Erano stati scoperti lo scorso fine gennaio dalla guardia di finanza 299 soggetti che avevano ottenuto indebitamente il beneficio dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, ovvero di indigenza tali da non consentire neanche il minimo approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità.

Per questo, nel consiglio comunale di ieri pomeriggio, la consigliere di minoranza Daniela Giaccardi ha presentato un'interpellanza (firmata anche da Fabio Orsi di Toti per Savona e Manuel Meles del M5S) per chiedere all'assessore ai servizi sociali se tra i percettori del bonus spesa, erogato per aiutare le famiglie in difficoltà durante il Covid, ci siano state segnalazioni di irregolarità nel comune di Savona.

"In merito al beneficio del bonus spesa al comune di Savona sono state presentate 809 domande, 791 sono state accolte, 14 respinte e 4 sono state le rinunce - ha specificato l'assessore Riccardo Viaggi - il supporto delle spese per locazioni e per le utenze affidato dall'area disagio adulti dei servizi sociali comunali e le domande presentate e accolte sono state 74 per un importo totale di 61mila 900 euro".

"Nel corso della prima tornata di erogazione bonus spesa Covid nell'aprile 2020 a specifica richiesta della guardia di finanza gli uffici avevano provveduto a fornire copia integrale della documentazione e si erano registrate 1455 domande presentate, di cui 1383 accolte e trasmesse alla finanza - prosegue l'assessore ai servizi sociali - si è registrata una sola segnalazione circa l'utilizzo improprio dei buoni per l'acquisto di merce non coerente con le finalità del bando, non si è riusciti però ad individuare l'utilizzatore".

Sono stati inoltre segnalati dall'organizzazione del terzo settore casi di difformità sulla compilazione delle richieste che avevano dato luogo a correttivi o esclusione/ rinuncia.

"Chi utilizza in maniera impropria e illegittima risorse pubbliche di cui altri avrebbero necessità è sempre bene tenere un occhio di riguardo in queste procedure e capire qual è stato l'esito del procedimento della guardia di finanza" ha concluso la consigliere Giaccardi.

In particolare, dall’esame delle 3.800 istanze acquisite dai finanzieri di Savona e dalle tenenze di Finale Ligure e Cairo Montenotte in 16 comuni della provincia, per un ammontare complessivo di oltre 800 mila euro, erano emerse diverse irregolarità che avevano consentito a molteplici soggetti - attraverso dichiarazioni mendaci - di beneficiare illegittimamente del contributo pubblico erogato dallo Stato per aiutare le famiglie in difficoltà.

Le principali anomalie rilevate nelle autocertificazioni prodotte per accedere al bonus avevano riguardato l’indicazione di componenti del nucleo famigliare risultati poi fittizi, l’omessa indicazione della percezione di altri sussidi pubblici o false dichiarazioni circa il patrimonio posseduto.

I 299 soggetti che avevano ottenuto indebitamente il buono spesa per un importo di oltre 65 mila euro erano stati segnalati agli enti comunali erogatori, per il recupero delle somme indebitamente percepite ed era stata loro contestata di indebita percezione di erogazioni pubbliche, che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 5mila 164 euro ad un massimo di 25mila 822 euro, ma comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito.