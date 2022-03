Indagini strutturali e manutentive sul cavalcavia autostradale in corso Mazzini ad Albisola: senso unico alternato notturno

Via alle indagini strutturali e manutentive del cavalcavia dell'autostrada in corso Mazzini ad Albisola Superiore da lunedì 4 a venerdì 15 aprile dalle 21 alle 6.

Per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza ed a salvaguardia della pubblica incolumità, la polizia locale ha deciso di vietare la sosta veicolare oltre ad istituire temporaneamente un senso unico alternato regolato da movieri/impianto semaforico e sospendere il transito pedonale sul marciapiede in Corso Mazzini nel tratto del cavalcavia autostradale, in entrambe le direzioni di marcia.

Sarà comunque garantito un corridoio di transito pedonale delimitato e protetto lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare della larghezza di almeno un metro oltre alla circolazione dei veicoli di soccorso in caso di emergenza.

Invece da martedì 19 a venerdì 22 aprile in Via Paolo VI nei pressi sempre del cavalcavia autostradale di Corso Mazzini verranno eseguiti carotaggi. Sarà quindi vietata dalla polizia locale la sosta veicolare, per permettere l'effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza ed a salvaguardia della pubblica incolumità.