Pnrr scuole, Savona presenta progetto per il restyling dell'asilo nido di via Brilla

Un finanziamento da 647mila euro per lavori di riqualificazione strutturale, messa in sicurezza, adeguamento alla normativa antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche che consentano di riaprire tutto il piano terra del Nido Bollicine di via Brilla 1 con un importante rinnovamento e l'aumento della capienza da 24 posti attualmente autorizzati a 36.

L’amministrazione comunale ha formalizzato, attraverso una delibera di giunta, la partecipazione al bando Pnrr attinente alla missione 4 (potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione) in scadenza domani, 31 marzo.

“La riapertura del Nido Bollicine sarà strategica - commenta Elisa Di Padova, assessore alle Politiche Educative e Vicesindaco - amplieremo l'offerta dei Nidi comunali e il numero di posti, restituendo un servizio alle famiglie e al quartiere di Zinola. Inoltre riporteremo la continuità 0/6 una delle sfide più importanti di questo nostro tempo, proprio nell'ottica dei poli per l'infanzia, composti da nido e materna”.

“Il nido attualmente è chiuso - spiega l’assessore all’Edilizia Scolastica Lionello Parodi – ed era necessario un adeguamento alle norme di prevenzione anticendio. Ma con il finanziamento PNRR oltre a questi lavori si potranno adeguare le uscite di sicurezza, superare le barriere architettoniche, sistemare il cortile per rendere fruibili gli spazi esterni, rifare gli impianti di illuminazione, compartimentare i locali per dividere in maniera più funzionale nido e materna”.

“Con l'intervento sul nido di via Brilla – spiega l'assessore alla rigenerazione urbana Ilaria Becco - portiamo a tre i progetti presentati sui bandi Pnnr Scuole. Un altro tassello importante del Piano Scuole anche nell'ottica di attivare nuovi rapporti tra le scuole e i quartieri in cui si trovano”.

Gli altri interventi presentati sono stati quello per la nuova mensa della scuola del Santuario e la ristrutturazione della palestra delle De Amicis, per un totale di finanziamenti richiesti da 1 milione e mezzo di euro.

“Il tema del finanziamento dei servizi educativi per l'infanzia è attualissimo e strategico - aggiunge Di Padova - anche alla luce del fatto che per i comuni che risponderanno ai bandi per la riqualificazione dei nidi con l'ampliamento dei posti sono in arrivo ulteriori finanziamenti per la loro gestione e questa è un’opportunità in più per Savona che abbiamo intenzione di cogliere”.

La partecipazione a questo bando è stato un ulteriore esempio di proficua collaborazione tra diversi assessorati e settori del comune.