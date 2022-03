Rai 2 ad Andora per incontrare le coppie centenarie

Andora, in Liguria: un paese dove sono tanti i centenari e sono ancora molte le coppie piene di amore e di voglia di essere utili agli altri. Le ha incontrate Carlo Petroni a "Tutto il bello che c'è", la rubrica del Tg2 condotta da Silvia Vaccarezza in onda giovedì 31 marzo alle 13.30 su Rai 2. Dalla Liguria all'Umbria. Essere un esempio per qualcuno può dare ancora più forza per raggiungere il proprio obiettivo: è quello che pensa Francesca Cesarini, atleta paralimpica e nuova campionessa mondiale di pole dance. L'ha intervistata Federica Riva.

Quante volte osservando una statua in un museo ci siamo chiesti esattamente in quale parte della città un tempo fosse collocata? Ora lo racconta una app che mette in stretta comunicazione musei e territori trasformando il visitatore in un turista più consapevole dei quartieri di Roma. Una app ideata dal Rione Esquilino e realizzata con i fondi di un bando regionale. Un circolo virtuoso replicabile in altri territori spiegato nel servizio di Massimiliano Clarizio.