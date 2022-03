Mercato del lavoro: assunzioni e dimissioni in aumento

Una fotografia scattata da Area Studi Legacoop in collaborazione con Prometeia mette in evidenza alcuni significativi cambiamenti attualmente in atto nel settore dell’occupazione italiana. Archiviate le fasi più critiche determinate dall’emergenza pandemica, il mercato del lavoro nel nostro Paese torna a mostrare segni incoraggianti di crescita e dinamismo.

A partire dal marzo dello scorso anno, quando le autorità hanno ridimensionato le misure di distanziamento sociale e di contenimento pandemico, l’attivazione di nuovi contratti di lavoro è tornata a seguire un trend positivo. Confrontando il numero complessivo delle assunzioni tra gennaio e settembre 2021 con quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, si nota infatti un aumento confortante (da 4,4 a 5,3 milioni) di oltre 19 punti percentuali.

Dall’analisi dei dati sull’occupazione si estrapola anche un altro fattore interessante, che necessita di essere valutato con attenzione dagli esperti del settore. La ripresa dell’occupazione appena descritta si accompagnerebbe infatti a un incremento delle dimissioni presentate in maniera volontaria da professionisti assunti con contratti di lavoro dipendente. Prendendo sempre in esame i primi otto mesi del 2021 e comparandoli con il medesimo periodo del 2020, si nota che le cessazioni di impiego sono passate da 4,2 milioni a 4,5 milioni (+6,6%).

Tenendo a mente lo scenario appena descritto, appare evidente che l’espansione del mercato occupazionale debba essere sostenuta da una maggiore attenzione al corretto collocamento delle risorse umane. In questo senso, assumono un ruolo cruciale le agenzie per il lavoro specializzate nella ricerca di personale. Particolarmente interessante è il caso di Jobtech, la prima agenzia di recruiting italiana a trazione completamente digitale.

Nata proprio nei primi mesi della pandemia, in pochi mesi è diventata un punto di riferimento a supporto dell’incontro tra domanda e offerta di personale qualificato. Le tecniche di eRecruiting, unite all’impiego di tool e software di ultima generazione, permettono di velocizzare e ottimizzare le operazioni di ricerca e selezione dei candidati, rispondendo alle richieste e alle esigenze delle aziende con grande rapidità e massima efficienza.

L’individuazione e il collocamento di profili in target non può dunque prescindere da attente attività di screening e valutazione dei candidati. Queste attività devono essere affidate a recruiter specializzati e capaci di interpretare al meglio le reali necessità del mercato occupazionale attuale.