Loano, nuovi incarichi per i consiglieri di maggioranza. Lettieri: "Doveroso coinvolgerli nell'amministrazione della 'cosa pubblica'"

Come annunciato subito dopo l'insediamento della sua amministrazione, il sindaco di Loano Luca Lettieri ha stabilito di conferire alcuni incarichi anche ai consiglieri di maggioranza.

“I consiglieri sono risultati eletti perché hanno ottenuto la fiducia dei loro concittadini, che tramite il voto hanno manifestato il desiderio di vederli parte attiva nella gestione del Comune – spiega il primo cittadino loanese – Ho ritenuto quindi doveroso coinvolgerli in prima persona nell'amministrazione della 'cosa pubblica' affidando a ciascuno di loro un particolare incarico”.

“Nella maggior parte dei casi si tratta di compiti nuovi, dei quali gli assessori delle amministrazioni precedenti si sono occupati in maniera trasversale ma senza mai dedicarvi un focus specifico. L'emergere di nuove necessità, tuttavia, ha reso necessario ampliare gli incarichi specifici degli amministratori comunali; perciò, anche nell'ottica di portare avanti il programma elettorale presentato ai cittadini in campagna elettorale, ho ritenuto opportuno affidare ad ogni membro della maggioranza un incarico specifico in supporto al lavoro svolto dagli assessori delegati”.

A Giovanni Battista Cepollina, che ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio comunale, è stato affidato l'incarico riguardante la revisione del Piano Urbano del Traffico; a Monica Caccia è stato affidato l'incarico riguardante l'acquisizione dei beni confiscati; a Demis Aghittino, capogruppo di maggioranza, è stato affidato l'incarico riguardante il Piano del Commercio ed il Regolamento del commercio nel centrostorico; a Emanuele Campisi è stato affidato l'incarico riguardante digitalizzazione e “Smart City”; a Matteo Pesce è stato affidato l'incarico riguardante l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile; a Linda Baracco è stato affidato l'incarico riguardante l'istituzione della Consulta del Terzo Settore e del Volontariato.

Tutti i consiglieri incaricati avranno compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza e svolgeranno i loro compiti in supporto al sindaco o agli assessori delegati. I consiglieri dovranno riferire in merito all'attività svolta al sindaco, all'assessore e al consiglio comunale, ai quali spetterà poi l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti, in base alla rispettiva competenza.