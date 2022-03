Coronavirus, in Liguria 1.511 nuovi positivi. Invariati i ricoveri nelle ultime ventiquattr'ore

Giornata di calo parziale per i dati relativi al Coronavirus quella odierna, secondo quanto riportato nel bollettino diramato da Regione e Alisa. Sono infatti 1.511 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 11.215 tamponi effettuati tra molecolari (2.956) e antigenici rapidi (8.259): questo comporta una diminuzione del tasso di positività, rispetto allo scorso bollettino, che si attesta al 13,47%.

Nel dettaglio, dei nuovi casi registrati 187 sono nell'imperiese, 237 nel savonese, 782 a Genova e 305 a La Spezia.

Inalterato, su livello regionale, il numero dei ricoveri mentre si registra un solo decesso, quello di un uomo di 91 anni avvenuto all'ospedale di Sestri Levante il 29 marzo.

I DATI:

Tamponi processati con test molecolare: 2.363.876 (+2.956)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.720.362 (+8.259)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi: 383.823 (+1.511)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.715 (+230)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 1.933 (+51)

Savona 2.661 (+38)

Genova 9.152 (+61)

La Spezia 3.062 (+69)

Residenti fuori regione o estero 380 (+2)

Altro o in fase di verifica 527 (+9)

Totale 17.715 (+230)

Ospedalizzati: 271 (=); 6 (-2) in terapia intensiva*

Asl 1 - 32 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 61 (+3); 1 (=) in terapia intensiva

San Martino - 43 (-1); 3 (=) in terapia intensiva

Galliera - 47 (+4); 1 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 28 (-2); nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 4 - 25 (-4); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 32 (=); nessuno in terapia intensiva

* 0 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 17.429 (+232)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 360.916 (+1.280)

Deceduti: 5.192 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 68 (+23)

Asl 2 - 369 (-2)

Asl 3 - 712 (-60)

Asl 4 - 41 (-2)

Asl 5 - 124 (+16)

Totale - 1.314 (-26)

Dati sulle dosi di vaccino 30/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.531.163

Somministrati: 3.451.943

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%