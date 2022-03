All'Alberghiero di Finale torna l'iniziativa benefica "Una torta per Janira" nel ricordo di Janira D'Amato

Sono ormai trascorsi cinque anni da quella sera di aprile dove la furia omicida dell'ex fidanzato ha portato via ai suoi cari Janira D'Amato.

Eppure il ricordo della giovane finalese è sempre forte, anche all'Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure, istituto frequentato dalla ragazza, dove torna in questa primavera l'iniziativa, nata nel 2018, "Una torta per Janira": la scuola professionale, col supporto e la collaborazione della famiglia, raccoglierà con la vendita di squisite torte di mele renette prodotte da insegnanti e alunni fondi per finanziare delle borse di studio da destinare alle allieve meritevoli.

Queste borse di studio saranno destinate a studentesse che avranno dimostrato le stesse doti di impegno umano e sociale che Janira, milite della Croce Verde Finalborgo, aveva dentro di sé, oltre a una tenacia nell’avere superato situazioni di vita non facili.

L'anno scorso furono vendute oltre 480 torte, quest'anno l'obbiettivo è come sempre di migliorare: le torte potranno essere prenotate entro il 15 maggio ai numeri 019.691372 (Paola) o al 340.5565325 (Paola) e costeranno 10 euro l'una. Si potranno poi ritirare dal 17 al 20 maggio presso la sede dell'istituto finalese.