"Emergenza bellica e salute mentale". Un incontro online per parlarne con Fidapa Bpw Italy e Sips

"Emergenza bellica e salute mentale - Come proteggere e proteggersi". E' questo il titolo dell'incontro online promosso dal Distretto Nord-Ovest di Fidapa Bpw Italy e dalla Società Italiana per la Promozione della Salute (Sips) il prossimo 6 aprile a partire dalle ore 20 sulla piattaforma online Zoom.

Un tema particolarmente attuale in questo periodo dominato dalle tensioni internazionali causate dall'invasione russa in Ucraina che verrà affrontato con esperte della psicologia. A svolgere la funzione di relatrice sarà infatti Giada Maslovaric, psicologia psicoterapeuta supervisore e facilitator di Emdr Italia, associazione che si dedica alla cura dei disturbi legati allo stress e al trauma con l'Eye Movement Desensitization and Reprocessing, un metodo psicoterapico strutturato che facilita il trattamento di diverse psicopatologie e problemi legati sia ad eventi traumatici, che a esperienze più comuni ma emotivamente stressanti.

Porteranno i propri saluti la presidente nazionale di Fidapa, Fiammetta Perrone, e quella del distretto Nord-Ovest, Rachele Capristo, oltre a Marta Lanzarotti della task force nazionale Fidapa, e la presidente di Sips Liguria Sabrina Bonino, membro anch'ella della task force Fidapa di distretto.

Per accedere alla riunione è necessario digitare il codice riunione "827 6042 3024" con password "fidapa".