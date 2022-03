Autostrade da incubo, nove chilometri di coda per cantieri tra Albisola e Arenzano

Autostrade da incubo, è il caso di dirlo e ribadirlo. Gli sventurati automobilisti in viaggio in A10 sono alle prese con nove chilometri di coda in A10 al chilometro 20 tra Albisola e Arenzano in direzione Genova. La coda è causata dai cantieri programmati.



Coda anche in A12 in direzione livorno. Questa mattina la chiusura dello svincolo della A12 per un incidente ha paralizzato il traffico sull'aurelia tra Nervi e Bogliasco provocando le proteste del sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, che da tempo chiede l'eliminazione del semaforo di via Campostano che provoca lunghe code a levante.