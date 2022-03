Donna aggredita alle Trincee, trovato il 'soccorritore': "Uscire o rientrare di sera è diventato pericoloso ma ci sono persone pronte a venire in aiuto"

Era stata aggredita alle Trincee ed era alla ricerca del giovane che l'aveva aiutata chiamando le forze dell'ordine.

Nella giornata di ieri la bella notizia: il ragazzo è stato trovato grazie anche un tam tam nato sui social.

"Ho il piacere di comunicare che sono riuscita a ritrovare il ragazzo che stavo cercando. Grazie alle vostre condivisioni, ma soprattutto grazie al signor P., che in privato , mi ha fatto sapere il nome e ha fatto in modo che potessi mettermi in contatto con lui. Un'altra brava persona" spiega la donna aggredita.

"Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno scritto (davvero tanti). Chi con un sms, telefonata o di persona, hanno avuto un pensiero per me. Una brutta storia che si conclude sperando di dimenticare quanto prima - prosegue - È vero che uscire di casa per fare una passeggiata o andare e rientrare dal lavoro, o una semplice uscita con il cane, ormai è diventato pericoloso, soprattutto nelle ore serali, ma è altrettanto vero, che ci sono tante brave persone pronte a venire in aiuto a chi è in difficoltà. Grazie ancora a tutti".

Il giovane "soccorritore" lo scorso 17 marzo dopo le 23.00 stava passeggiando con la sua ragazza sul lungofiume di via Trincee, davanti al supermercato Il Gabbiano.

Fortunatamente aveva sentito le grida di aiuto della donna che stava subendo un'aggressione e aveva chiamato i carabinieri.