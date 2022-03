Andora, residenti e amori longevi protagonisti della rubrica "Tutto il bello che c'è" del Tg2 Rai

200 ultranovantenni su una popolazione residente di 7384. Andora, località balneare del ponente savonese, fra spiagge di sabbia finissima e una piana dedicata alla coltivazione del basilico circondata da colline con uliveti secolari, conferma la sua reputazione di comune dagli abitanti longevi ed è stata protagonista oggi della rubrica "Tutto il bello che c'è" del Tg2 Rai.

Il giornalista Carlo Petroni è stato colpito dai dati dell’ufficio Demografico. Andora conta fra i residenti tre centenarie, ma tre anni fa erano ben 10. Gli ultranovantenni residenti ad Andora, sono 200 nati tra 01.01.1922 ed il 31.12.1932. A rappresentare questa schiera di anziani attivi sulla tv di stato è stata Lidia Rossi, 93 anni, la storica levatrice di Andora. Ha 94 anni, vive da sola, ogni giorno va a fare la spesa nel supermercato sotto casa e fa una lunga camminata sulla passeggiata a mare. Ha fatto nascere praticamente buona parte delle persone che incontra per la strada. Lei che con il medico condotto andava a piedi in tutti i borghi di Andora per accompagnare le mamme nel giorno più bello. Il medico aveva diritto al cavallo, lei sempre a piedi.

Nel comune ligure sono longevi anche gli amori. Una coppia in particolare è stata protagonista del servizio su Rai 2, perché hanno superato 70 anni di matrimonio: sono Giovanni Battista Caviglia (93 anni)e Susanna Riolfo, 92 anni. Verso il record anche altre 9 coppie di Andora: quattro hanno festeggiato i 67 anni di matrimonio e 5 coppie i 66.

Susanna e Giovanni Battista, hanno raccontato alle telecamere di Rai 2,che li ha ripresi a passeggio sul molo Thor Heyerdahl, la storia del loro amore. Una famiglia di origini contadine e molto attiva nel sociale. Giovanni Battista di carattere più schivo, dedicato alla famiglia e all’amata attività agricola e alla caccia. La signora Susanna, casalinga, molto presente nella vita di parrocchia, anche come catechista, sostenitrice e volontaria di molte iniziative benefiche. Una donna da sempre animata da forte passione per la politica, intesa come servizio alla comunità, per cui si è spesa molto e che ha, evidentemente, trasmesso al nipote, Mauro Demichelis, attuale sindaco di Andora.

In generale ad Andora gli anziani sono molto attivi. Tanto che il Comune ha aperto ben due centro sociali a loro dedicati, uno sul mare e uno nell'entroterra, dove , pandemia permettendo, fanno numerose attività: dai corsi di computer a quelli di pittura, cucito e ginnastica dolce, anche in palestra e sulla spiaggia.