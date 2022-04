Assicurazione RCA: ecco perché richiedere un preventivo polizza auto

Prima di sottoscrivere un contratto assicurativo per il proprio mezzo, molti preferiscono avere le idee più chiare rispetto alle varie proposte sul mercato: non è raro, infatti, che sia nell'ambito della responsabilità civile obbligatoria che in quello delle coperture accessorie vi siano differenze anche sostanziali.

Al giorno d’oggi, poi, l’entità del premio può variare anche in base alla diversa tipologia di compagnia assicurativa: infatti, sempre più realtà del settore non presentano filiali fisiche oppure ne aprono poche sul territorio nazionale, mettendo a disposizione servizi direttamente online.In questo modo, i costi di gestione vengono abbattuti e i prodotti proposti possono essere caratterizzati da prezzi nel complesso più competitivi.

L’offerta sempre più articolata, tuttavia, può rendere complicato orientarsi sul mercato e trovare la soluzione migliore: a questo proposito, può allora risultare utile partire dall’analisi di un preventivo polizza auto dettagliato.

Come ottenere un preventivo polizza auto

Per ottenere un preventivo per la polizza autoin tempi rapidi è possibile rivolgersi ad appositi portali di comparazione, come ad esempio 6sicuro.it, che consente di confrontare le caratteristiche e i costi delle diverse proposte offerte dalle principali compagnie assicurative del settore.

Per ottenere un preventivo completo è sufficiente compilare un apposito form con i dati del contraente e della vettura. Nel primo caso, occorre indicare sesso, data di nascita, stato civile, titolo di studio e profilo professionale. La vettura in questione, se già di proprietà, dovrà essere indicata con dati completi concernenti la targa, l'anno di immatricolazione e l'allestimento. In molti casi è possibile procedere persino se la vettura non è ancora stata acquistata, purché se ne conoscano le caratteristiche principali.

Faranno la differenza anche il tipo di alimentazione e di ricovero dell'auto, se in strada o in un box protetto, nonché la presenza di antifurto meccanico o di tipo digitale. In un preventivo personalizzato, poi, si possono inserire anche i dati di altri conducenti oltre a quelli del contraente e questi elementi possono risultare determinanti sul premio finale.

Per ognuno, infatti, sarà richiesta la classe di merito che è notoriamente quella cui si appartiene in base agli anni di guida all'attivo e al numero di sinistri cagionati: l'ultima classe è quella più costosa, mentre la prima è la più conveniente in assoluto, anche se ci sono differenze tra le varie compagnie assicurative.

Per ottenere un preventivo più possibile fedele alle proprie esigenze, può essere richiesto anche il numero medio di chilometri che si percorrono durante un anno e anche le modalità di utilizzo della vettura.



Preventivo polizza auto: quali garanzie accessorie inserire?

Nei risultati finali di uno o più preventivi si potranno apprezzare le differenze della spesa annua, nonché la possibilità di rateizzare a livello semestrale o persino mensile. Ma occorre anche verificare con cura elementi quali il massimale e la franchigia, se presente.

Nel primo caso s'intende la cifra oltre la quale la compagnia assicurativa non coprirà i danni, mentre la seconda, che non tutti applicano, è una somma minima che rappresenta uno spartiacque tra ciò che è dovuto da parte del contraente e ciò che invece copre la polizza: per molti si tratta di un metodo per risparmiare sul premio totale, ma bisogna sempre valutarne la convenienza a posteriori, specie se si è guidatori neofiti e quindi più a rischio.

Si può modulare il proprio preventivo anche aggiungendo coperture quali la classica Furto e incendio, perfetta per veicoli nuovi magari parcheggiati su strada; oppure l'utilissima Assistenza stradale, che consente soprattutto a chi viaggia molto di avere un carro attrezzi per il trasporto in officina, sia in caso di guasto che di sinistro; o ancora, coperture riguardanti l'assistenza legale e i danni subiti dal conducente stesso (kasko).

Infine, talune compagnie includono nella proposta finale anche il risarcimento diretto e questo in fase di preventivo può essere determinante per la scelta finale: si tratta di una formula che consente a chi abbia subito il sinistro di essere risarcito direttamente dalla propria assicurazione, senza attendere quella della controparte, con le due compagnie, che di solito si accordano in seguito.