Lotta a bullismo e cyberbullismo, da Interact Club Albenga il convegno “Sbulloniamoci – No Bullo, Sì Party”

Martedì 5 aprile dalle 9.30 alle 12.30 presso il cinema multisala Multiplex di Albenga si terrà il convegno “Sbulloniamoci – No bullo, Sì party”, organizzato da Interact Club Albenga – Distretto 2032, con la partecipazione di numerosi partner, e rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Il convegno si configura come iniziativa per prevenire e contrastare, grazie all’approfondimento, il gravissimo fenomeno, purtroppo mai sconfitto, del bullismo e del cyberbullismo.

L’evento, che sarà presentato e moderato da Gilberto Volpara, vedrà la presenza in sala dei sindaci di Albenga e Alassio, Riccardo Tomatis e Marco Melgrati, e la partecipazione del dottor Roberto Surlinelli, vice dirigente del compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria, e della pedagogista Giovanna Pini, presidente del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, autrice di numerosi testi sullo specifico tema.

Il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop ha l’intento di aggregare gli adolescenti per informare di quanto il bullismo debba essere prevenuto e sconfitto. Bulli Stop crede fortemente che i ragazzi possano essere più sensibilizzati e ricettivi se sono dei loro coetanei a parlare di rispetto per se stessi, per gli altri e di bullismo.