Per dire no alle guerre, un Concerto per la Pace ad Albenga eseguito dai docenti del Liceo G. Bruno

Per dire no alle guerre, un Concerto per la Pace ad Albenga: è l’iniziativa dell’Unione Cattolica Artisti Italiani e del Liceo Giordano Bruno, patrocinata dal comune della città, e si terrà lunedì 4 aprile alle 21 presso l’Auditotium San Carlo.

Il concerto, eseguito dai docenti del Liceo G. Bruno, sarà preceduto dalla lettura della poesia “Sorrisi nel buio", scritta per esprimere il proprio sgomento nei confronti della guerra in Ucraina dall’odontoiatra ingauno, scrittore e poeta per passione, Enrico Conserva, pensando alla collega dentista Iuliia Ivanova, originaria di Dnipro (Дніпро), ma residente a Parma (QUI la notizia). La poesia è stata tradotta in ucraino e condivisa attraverso il profilo Facebook della donna per farla arrivare ai propri connazionali, che hanno apprezzato immensamente, unitamente a tutte le manifestazioni di solidarietà da parte del popolo italiano.

L’ingresso all’evento è gratuito, previa esibizione del Green Pass e prenotando i posti all’indirizzo ucaialbengaimperia@gmail.com

Le eventuali offerte raccolte saranno devolute alla Caritas Ucraina.

Nella gallery la locandina dell'evento e la poesia “Sorrisi nel buio” in italiano e in ucraino.