Autostrade, Lista Toti: "Non accettiamo prediche dagli esponenti del Partito Democratico"

"Non accettiamo prediche o lezioni dagli esponenti del Partito Democratico che ha governato questa regione per decenni, compresi gli anni tra il 2005 e il 2015, caratterizzati dalle mancate manutenzioni sulla rete autostradale. I consiglieri liguri del Pd devono avere la memoria corta e forse hanno dimenticato che il loro ministro Delrio era riuscito addirittura a rinnovare le concessioni senza gare, mentre il ministro De Micheli proprio qui a Genova aveva addirittura affermato che le code in autostrada erano 'tutta una narrazione'. Risulta evidente che il Partito Democratico non sia in alcun modo titolato a parlare di questo tema".

Dichiara il gruppo consiliare in Regione della Lista Toti, in merito alla polemica sollevata dai consiglieri del Pd.