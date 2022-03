Peste suina, riapertura dei boschi da questo week end, domani l'ordinanza della Regione

Si va verso le aperture già annunciate nei giorni scorsi dal commissario alla peste suina Angelo Ferrari. Domani la Regione ha convocato una conferenza stampa durante la quale il presidente Giovanni Toti illustrerà la nuova ordinanza in vigore dal prossimo fine settimana che segue la legge approvata in Senato che, come ha commentato il vice presidente Alessandro Piana, sancirà le aperture, "ma con regole da tenere ben presenti. Per chi percorre i sentieri a piedi o in mtb evitando infrazioni dell’Europa. Ma, adesso, grazie al lavoro di questi mesi torniamo ad assaporare la natura e salviamo la Pasqua. Saremo obbligati, ovviamente, a non rallentare tutte quelle azioni già ricordate dal commissario come le recinzioni. Il resto dei provvedimenti giungeranno venerdì".