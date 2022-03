Entrambi medici, con due figlie e il Covid: "Ci hanno chiesto di lavorare da casa, ma come è possibile?"

Due medici di medicina generale sposati che hanno contratto il Covid insieme alle loro bambine e la richiesta di continuare a lavorare dalla propria abitazione, nonostante siano colpiti da diversi sintomi, perché non possono essere sostituiti per mancanza di personale.

E' quanto sta accadendo alla dottoressa savonese Francesca Sacco che insieme al marito e alle loro figlie, gemelle di un anno, è risultata positiva al virus da domenica 27 marzo.

"Probabilmente in seguito a un periodo stressante da un punto di vista lavorativo e personale, sono arrivata a fronteggiare il maledetto virus già debilitata e mi sono ritrovata con febbre elevata, tosse, congestione nasale, dolori articolari e forte gastroenterite, così come le mie bambine - spiega la dottoressa Sacco - Non avendo trovato nessun collega per sostituirmi, mi sono rivolta alla mia Asl di competenza ma data la carenza di medici mi è stato detto di fare come potevo per lavorare da casa. Stesso discorso per mio marito".

"Ma come posso lavorare in queste condizioni? E con le mie bambine che hanno bisogno di assistenza? Come posso garantire un adeguato supporto ai miei pazienti? Purtroppo il mio non è un caso isolato ma una situazione che si sta verificando (colleghi che hanno lavorato da casa con diverticolite acuta o con polmonite o in gravidanza, solo per citare alcuni casi) e si verificherà sempre più frequentemente" continua.

Il medico di famiglia savonese ha inoltre inviato una pec all'Ordine dei Medici e fortunatamente alcuni colleghi si sono resi disponibili ad aiutarli per le urgenze.

"Anche i medici hanno diritto alla malattia. E i pazienti hanno diritto alla giusta assistenza" conclude la dottoressa Francesca Sacco.