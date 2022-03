Nasce anche a Savona Ausercultura: "Importante lavorare in rete e coltivare le relazioni con realtà di terzo settore e con le istituzioni"

Nasce anche a Savona Ausercultura. Questa mattina è stato illustrato il progetto e le attività collegate al servizio organizzato nella provincia di Savona nei locali della Casa del Volontariato di Via San Lorenzo da parte della presidente dell'Auser Anna Giacobbe e il responsabile di Ausercultura Liguria alla presenza dell'assessore alla cultura Nicoletta Negro.

"Il piacere di continuare a conoscere è il filo conduttore delle attività culturali di Auser. Auser, con la decisione di dare vita alla rete nazionale di Auser Cultura, ha messo al centro delle sue attività strategiche il diritto ad apprendere in ogni fase della vita in modo accessibile. Per soddisfare al meglio, con competenza e qualità, il desiderio di apprendere sempre, l'associazione ha in campo una rete di università popolari, circoli culturali, iniziative territoriali, per valorizzare e promuovere la qualità dell'apprendimento non formale" dicono dall'Auser Savona.

"Siamo un Paese nel quale l'educazione permanente è ancora molto sottovalutata: solo il 6,6% dei cittadini italiani risulta partecipare a questo tipo di attività, nonostante l'Unione Europea avesse fissato come obiettivo il 15% da raggiungere entro il 2020. Auser porta avanti la sua sfida di offrire a tanti adulti occasioni di educazione permanente per continuare a vivere da protagonisti in una società che cambia velocemente, nella quale crescono diseguaglianze e rischi di esclusione sociale per le fasce economicamente più deboli e con basso livello d'istruzione" proseguono.

"Su questa linea si muove Auser Savona, mettendo a fattor comune attività tradizionali e promuovendone di nuove, per offrire ad una platea estesa e diversificata opportunità di formazione e crescita culturale. Uno dei nostri obiettivi dichiarati è rendere accessibile il piacere della lettura, del teatro, dell'arte, della conoscenza di luoghi significativi, a persone che diversamente non ne avrebbero l'opportunità. Ci piace anche poter essere punto di riferimento per chi ama la letteratura, le arti figurative, il patrimonio storico, artistico, naturalistico della nostra terra. Le generazioni più anziane hanno competenze da trasmettere, hanno anche limiti ed handicap che vogliono e possono superare: ci proponiamo di aiutarli a fare sia l'una che l'altra cosa - continuano - Sono parte integrante di questo approccio di Auser le attività a carattere intergenerazionale: un esempio, la partecipazione, insieme a molte realtà associative, al patto di sussidiarietà per il contrasto alla povertà educativa, promosso dal Forum Regionale del Terzo settore e dalla Regione Liguria-Assessorato alle Politiche Sociali".

"Per il 2022 abbiamo previsto una serie di iniziative, illustrate nel 'catalogo' di Auser Cultura Savona, che potranno essere integrate ulteriormente, anche in base alla collaborazione che ci auguriamo si sviluppi ulteriormente con enti e associazioni del territorio. 'Lavorare in rete', coltivare le relazioni con altre realtà di terzo settore e con le istituzioni locali è una scelta convinta di Auser, che si sviluppa nei diversi ambiti in cui l'associazione è impegnata" concludono da Auser Savona.