Un'unità mobile per i prelievi di sangue: l'Avis provinciale savonese inaugura la nuova autoemoteca

La nuova Unità Mobile è stata acquistata dall’Avis Regionale Liguria, con il contributo dell’Admo in collaborazione con l’Avis Provinciale di Savona. Verrà utilizzata come punto di prelievo mobile su tutto il territorio savonese e in quelli limitrofi. Potrà anche essere usata come centro medico per visite specialistiche e raccolte mirate negli istituti scolastici.

Nella nostra provincia, l’associazioni di volontari del sangue raccoglie dalle 8 alle 9mila sacche all’anno presso le Unità di Raccolta: nel 2021 sono state complessivamente 10.100 e le giornate di raccolta in sede 560.