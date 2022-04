Un asino a spasso per Pietra Ligure: l'insolito incontro in via padre Gaetano Alberti (FOTO)

Non capita tutti i giorni di incontrare un asino a spasso per le vie del proprio paese: è quello che devono aver pensato i pietresi Massimo e Laura Agnese quando transitando per via padre Gaetano Alberti ne hanno incontrato uno.

Il curioso e surreale incontro è andato in scena nel pomeriggio di ieri quando l'animale si è allontanato dal luogo dove abitualmente risiede. In breve tempo però, anche grazie all'intervento della polizia locale di Pietra Ligure, la situazione è tornata alla normalità.

Una volta rintracciati i proprietari, l'asino è stato recuperato e riportato all'interno del proprio recinto: non prima però di una veloce sgambata in un vicino parco, con tanto di foto ricordo in compagnia dei nuovi amici appena conosciuti.