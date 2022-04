Il sindaco di Savona Marco Russo ospite a Radio Onda Ligure 101

Oggi nuovo appuntamento con "Sindaco in Onda" su Radio Onda Ligure 101, sarà per la prima volta ospite in diretta il neo eletto Sindaco di Savona Marco Russo.



Con l'occasione verrà inaugurato il nuovo studio di trasmissione nella Città della Torretta.



Seguiteci dalle 13 alle 14 sulle nostre frequenze in FM, in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nostra APP dall'Apple store o dal Google Play Store.