Peste suina e riapertura boschi in Liguria, Lega: proficuo lavoro del vicepresidente Piana e del senatore Bruzzone

“Da oggi via libera all’outdoor nei boschi della Liguria. Dopo oltre due mesi di stop le riaperture sono fondamentali, anche in vista della S. Pasqua e della stagione primaverile. Un risultato ottenuto grazie al proficuo lavoro dell’assessore e vicepresidente regionale Alessandro Piana e degli uffici di Regione Liguria che a seguito di un costante ascolto delle esigenze del territorio, supportato da Anci e dai 36 Comuni coinvolti, ha portato nella giornata odierna all’approvazione del ‘Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana’ grazie al quale con una regolamentazione puntuale e graduata sarà possibile tornare a far rivivere il nostro entroterra. Un ringraziamento particolare anche al senatore Francesco Bruzzone per il proficuo lavoro svolto in commissione Agricoltura e Sanità, che ha portato all'approvazione al Senato del decreto legge e che è stato arricchito di importanti contenuti indispensabili alla gestione dell'emergenza sanitaria. La sfida adesso sarà quella di giungere il prima possibile all'eradicazione del virus per il quale sarà necessario un lavoro sinergico di tutti i soggetti che a vario titolo hanno le relative competenze e la professionalità”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Alessio Piana (presidente della III commissione Attività produttive) e Sandro Garibaldi (vice capogruppo).

Anche il deputato e coordinatore regionale del Carroccio, Edoardo Rixi, ha espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto: "La Lega si è impegnata da subito per permettere a tutti di frequentare i boschi e il magnifico entroterra Ligure. Una risorsa per gli appassionanti del tempo libero, caccia, pesca e outdoor. Siamo vicini agli operatori commerciali e turistici, attività che altrimenti avrebbero chiuso. Con la delibera di giunta della Regione Liguria che riapre i boschi delle province di Genova e Savona, da due mesi soggetti a pesanti restrizioni per contenere la diffusione della peste suina africana, si conclude con successo lo sforzo che la Lega ha messo in campo tra Genova e Roma. Come segretario della Lega in Liguria non posso che ringraziare il senatore Francesco Bruzzone per il lavoro svolto in Parlamento, il vice presidente Alessandro Piana e il consigliere Alessio Piana per l’impegno profuso in Regione Liguria. Un passo importante per tornare a vivere il nostro magnifico entroterra".