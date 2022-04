Fine stato di emergenza, Assoutenti ora chiede meno restrizioni: "Stop a green pass anche per trasporti a lunga percorrenza"

Da oggi sono in vigore le nuove regole che prevedono una serie di allentamenti delle restrizioni delle misure anticovid. È l'effetto della fine dello stato di emergenza, annunciato nelle scorse settimane dal premier Mario Draghi vista la situazione pandemica.



Ai tempi dell'entrata in vigore del green pass, Assoutenti, l'associazione che si occupa della tutela dei consumatori, aveva chiesto misure più pesanti, proponendo l'obbligo vaccinale e il green pass rafforzato per tutti i passeggeri dei trasporti pubblici. Oggi la posizione dell'associazione è opposta.

Da oggi infatti il green pass, solo quello base, viene chiesto per i viaggi a lunga percorrenza, quindi per treni Intercity, aerei, navi e traghetti, mentre non è più necessario per salire su bus, metro e per i treni regionali.



“Oggi chiediamo maggiori liberalizzazioni, vista la situazione non vediamo perché debba essere chiesto il green pass per chi viaggia sugli Intercity”, commenta a La Voce di Genova Furio Truzzi, presidente nazionale di Assoutenti.



“Noi – continua – siamo per il mantenimento uniforme delle misure. Semmai dovrebbe essere l'opposto, ovvero, se il green pass dev'essere previsto, andrebbe richiesto per il trasporto pubblico locale, dove si concentra la maggior parte dei passeggeri, ma direi che sia arrivata l'ora di finire in lietezza per tutti”.