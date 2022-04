Covid, si allentano le misure ma il virus continua a circolare. Tersidio (FIMMG): "Sintomi leggeri ma più contagioso, positivi molti vaccinati con 3 dosi che si negativizzano dopo tanto"

Ieri, 31 marzo è stato l'ultimo giorno dello stato di emergenza legato al Coronavirus e da oggi quindi si apre una nuova sfida nella lotta di una pandemia che comunque non ci siamo ancora lasciati alle spalle, anzi.

Come ricordano medici e istituzioni, questo infatti non significa che il virus sia scomparso o che sia possibile abbassare completamente la guardia, ma piuttosto va considerato come un inizio di ritorno alla normalità e alla convivenza con il virus senza troppe restrizioni.

E' in lieve calo l'incidenza settimanale a livello nazionale mentre è in crescita l'indice Rt. Secondo i dati del monitoraggio settimanale, resi noti dall'Iss, l'incidenza settimanale in Italia è pari a 836 ogni 100.000 abitanti. In Italia alla giornata di ieri erano 73.195 i nuovi positivi al Covid e i decessi 159, in Liguria invece 1511 nuovi casi, 237 nel savonese.

Numeri da non sottovalutare anche se il virus ha completamente modificato la sua struttura e grazie ai vaccini, anche la sua forza.

"Fortunatamente si riscontrano solo una leggera febbre, raffreddore e mal di gola che sono sintomi a livello di un'influenza leggera - spiega il medico di famiglia e segretario della Federazione Italiana Medicini di Medicina Generale Angelo Tersidio - Tante positività però sono state riscontrate anche in soggetti che avevano ricevuto 3 dosi che, aspetto particolare, si negativizzano dopo parecchio, dopo 10 giorni ad esempio per alcuni il tampone rimane sempre positivo".

"I vaccini hanno sicuramente cambiato la storia del virus che è completamente mutato con Omicron dominante con le variante 1-2 che lo rende più debole ma che ha un alto tasso di contagiosità - prosegue Tersidio - con l'allentamento delle misure dobbiamo mantenere alta l'attenzione anche all'aperto quando si verificano assembramenti. Il virus ce lo porteremo avanti".