Covid19, nel primo giorno senza stato d'emergenza in Liguria 1.507 nuovi positivi

Nel primo giorno non più in Stato di Emergenza sanitaria, sono 1.507 i nuovi positivi registrati in Liguria nel bollettino sulle ultime 24 ore di analisi, a fronte di 11.620 tamponi effettuati tra molecolari (2.561) e antigenici rapidi (9.059). Il tasso di positività è al 12,97%.

Sono 183 i nuovi casi registrati nell'imperiese, 217 nel savonese, 819 a Genova e provincia, 284 nello spezzino e 4 non riconducibili alla residenza nella nostra regione.

Cresce il numero dei ricoveri (+6) così come quello delle vittime: quest'oggi se ne sono registrate 8 che hanno perso la vita negli ospedali liguri dal 26 al 31 marzo.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.369.630 (+2.561)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.738.361 (+9.059)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 386.854 (+1.507)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.902 (+25)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.999 (+66)

Savona 2.649 (-12)

Genova 9.241 (+89)

La Spezia 3.107 (+45)

Residenti fuori regione o estero 376 (-9)

Altro o in fase di verifica 530 (+1)

Totale 17.902 (+25)

Ospedalizzati: 256 (+6); 8 in terapia intensiva*

Asl1 34 (+3); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl2 55 (+1); 1 in terapia intensiva

San Martino 40 (+1); 3 in terapia intensiva

Galliera 44; 1 in terapia intensiva

Gaslini 1 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl3 26 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl4 23; 1 in terapia intensiva

Asl5 33 (+6); nessuno in terapia intensiva

* 0 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 17.630 (+22)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 363.750 (+1.474)

Deceduti: 5.202 (+8);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 36

Asl2 102

Asl3 714

Asl4 29

Asl5 131

Totale 1.012



Dati sulle dosi di vaccino 31/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.531.324

Somministrati: 3.453.323

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%