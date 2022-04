E' tempo di primavera e promozioni al Molo 8.44 di Vado Ligure

Insieme alla stagione più fiorita dell’anno sono arrivate tantissime novità al Molo 8.44.

Da mercoledì 30 fino al 7 aprile da Den Store si può trovare la nuova collezione donna SweetYears scontata del 30%;

da giovedì 31 marzo a lunedì 18 aprile, grazie alla promo Glamour, da Terranova acquistando tre capi il terzo si paga solo un euro;

Arrivata anche la nuovissima collezione primavera-estate 2022 di ConTe Scarpe e Moda: accessori, borse, calzature coloratissime per sfoggiare subito gli ultimi trend.

"Le novità che potevamo svelarti sono finite… ma ce ne sono tante altre da scoprire nei nostri shop. In più, continua a seguirci sui nostri canali social: è in arrivo il contest di Pasqua con in palio dei regali speciali per tutti. Il Molo 8.44 ti conviene sempre" dicono dal Molo 8.44.