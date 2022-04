Contributo "8xMille alla Chiesa Cattolica": alla diocesi di Savona-Noli erogati 517mila € per gli interventi caritativi

Per l’anno pastorale 2021/'22, ad agosto, la Conferenza Episcopale Italiana ha accreditato alla Diocesi di Savona-Noli le somme ad essa destinate nell’ambito dell’8xMille.

Le erogazioni riguardanti i due capitoli "Culto e Pastorale" e "Interventi caritativi" hanno avuto contenute riduzioni rispetto all’anno precedente, nonostante sia significativo il calo dei contribuenti italiani alla firma per la Chiesa Cattolica. Tuttavia è significativo che i tanti progetti caritativi facciano scegliere anche a chi non è cattolico di destinare il suo 8xMille alla Chiesa.

"Il popolo dell’Otto per Mille sa abbracciare, accogliere, sostenere e consolare soprattutto coloro che sono più deboli e svantaggiati - sottolinea il vescovo Calogero Marino - È un riconoscimento di quanto la Chiesa da sempre è al fianco dei poveri e spesso è un aiuto silenzioso e rispettoso di chi ha bisogno, senza occupare pagine per darsi visibilità".

Per l’esercizio in corso alla Diocesi sono stati erogati 473mila e 841,77 euro per le esigenze di "Culto e Pastorale" e 517mila e 489,79 euro per gli "Interventi caritativi". Dalla prima quota sono stati trattenuti dalla CEI 70mila euro quale sesta dovuta alla parziale restituzione del prestito, senza interessi, per il tetto della Cattedrale Nostra Signora Assunta. Con la rata di 80mila euro del prossimo anno terminerà la trattenuta. È proseguito il recupero progressivo dei crediti della Diocesi verso le parrocchie, anche quest’anno fissato in 165mila euro, proporzionalmente scalati all’ammontare dei debiti. Le altre destinazioni si discostano poco per tipologia ed entità rispetto agli anni precedenti. Si reintegra il fondo destinato al mantenimento delle emergenze abitative per ulteriori 16mila euro e sono stati destinati aiuti ad altri enti ecclesiastici per 25mila euro. Il contributo straordinario per il Sinodo Diocesano è stato portato a 15mila euro rispetto ai 10mila dello scorso anno, che aveva riguardato solo il secondo semestre.

Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici ha approvato le assegnazioni delle somme proposte e le erogazioni bonificate agli enti ed esercizi interessati. Contestualmente anche il direttore della Caritas, dopo aver suggerito alcune attenzioni dovute al particolare momento storico, ha approvato le assegnazioni, così come il Collegio dei Consultori e il responsabile diocesano per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica.

"L'Otto per Mille non richiede un ulteriore sforzo economico a chi firma e nulla va aggiunto a quanto dovuto allo Stato ma il cittadino ha la possibilità di decidere, riconoscendone il valore, che vengano sostenute iniziative socialmente utili - aggiunge monsignor Marino - Gli accordi sottoscritti tra Stato e Chiesa vengono riaffermati nel reciproco rispetto della propria autonomia, nella collaborazione e nella promozione dell’uomo e del bene del Paese. È in questo modo che Chiesa e Stato condividono risorse, anche economiche, per le necessità delle diocesi e della Chiesa per la propria missione pastorale, caritativa e di salvaguardia dei beni culturali e artistici, che rappresentano una parte sostanziale delle opere d’arte in Italia".