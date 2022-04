Torna "a casa" la Zonta Ride: fa tappa a Finale Ligure la pedalata solidale in bici per le bambine del Madagascar (FOTO e VIDEO)

Hanno affrontato la "caoticità" della viabilità ligure, la pioggia, arrivata benevola per i nostri terreni ma quasi beffarda per tempismo, e infine il forte vento di mare. Ma ad accogliere in piazza Vittorio Veneto le sei cicliste dello Zonta Club di Finale Ligure c'era un caldo sole e un'accoglienza degna di tale nome.

Ha fatto così tappa nella sua città natale la "Zonta Rides for Women Rights Finale Ligure", la pedalata solidale organizzata dall'associazione da anni impegnata nella promozione di ogni iniziativa o intervento che possa migliorare la condizione femminile, in particolare per quanto riguarda l'educazione scolastica e contro la violenza di genere.

Un viaggio sulle due ruote che porterà la mini carovana con Milena, Maria Luisa, Stefania, Barbara, Elena e l'influencer del mondo ciclistico Elisa Scarlatta ai pedali, supportate dall'ammiraglia affidata alla presidente Patrizia Colman e a Marinella Geremia, fino a Sanremo in un'avventura cominciata ieri (31 marzo, ndr) a Rapallo, attraversando buona parte della nostra Regione.

Rapallo, le passeggiate sulle scogliere del levante genovese, le bellezze architettoniche del parco storico di Villa Duchessa di Galliera, il fascino del centro storico e dei vicoli di Genova, l'Aurelia che scorre come un balcone sul mare nel savonese. Hanno portato in questi scorci di Liguria la loro opera di sensibilizzazione le socie dello Zonta, con un obbiettivo.

"Questo progetto è legato a un altro chiamato 'Let Us Learn Madagascar', nato per far studiare le bambine in età scolastica in un paese dove purtroppo i genitori preferiscono mandare queste ragazze a lavorare, anche se per un guadagno bassissimo, seppur importante per la famiglia, e quindi la scuola viene abbandonata prestissimo dando luogo al fenomeno delle spose bambine o di mamme precoci" ci spiega la promotrice, Milena Poliani.

Il paese africano da anni è infatti afflitto da vere e proprie catastrofi naturali (carestia e alluvioni) che hanno dato luogo a un'emergenza umanitaria: "Come Zonta siamo sempre impegnate a promuovere la figura femminile e pensiamo che l'educazione possa fare la differenza - continua Milena - Se queste ragazze oggi vanno a scuola un domani non permetteranno che le loro figlie non ci vadano".

Domani (sabato 2 aprile, ndr) l'ultima tappa del tour giungerà a Sanremo, ma prima un "pit stop" ad Albenga e Imperia, dove ad accogliere le cicliste finalesi vi saranno le locali sezioni del club.

"E' l'anno 'zero' per questa iniziativa con la prospettiva negli anni a venire di riuscire ad arrivare anche in Piemonte e Valle d'Aosta - spiega l'area director del Nord Ovest, Nadia Garis- Le biciclette sono il futuro delle città sostenibili, e anche a bordo di esse si possono affermare i diritti, lavorare per cercare di rendere sempre più semplice la condizione femminile".

Per contribuire alla raccolta è possibile acquistare "chilometri virtuali" con un bonifico intestato a "Zonta International Distretto 30 Area 3" all'Iban IT63P0306910217100000001844 con causale "Zonta ride – numero km".