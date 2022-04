Albenga, a Vadino la messa in ricordo delle vittime dei tagli alla Sanità. Il Sindaco. “L’offerta sanitaria va adeguata ai bisogni dei cittadini” (FOTO)

Dopo la grande marcia dell’11 marzo e la manifestazione pacifica in occasione del passaggio nella città delle torri degli atleti della corsa ciclistica Milano-Sanremo il 19 marzo, oggi, sabato 2 aprile, una messa in memoria delle vittime dei tagli alla Sanità e a sostegno della richiesta di vedere riaperto al più presto il Pronto Soccorso di Albenga presso la chiesa di San Bernardino a Vadino, celebrata da don Stefano Crescenzo, che fa eco all’appoggio del vescovo S.E. Guglielmo Borghetti.

Un’ottima risposta da parte dei fedeli, che hanno risposto con la presenza nella chiesa, nel rispetto delle normative anti-Covid. Presenti il sindaco della città Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, l’assessora Marta Gaia, il consigliere Giorgio Cangiano, le rappresentanze delle associazioni e del volontariato ingauno, con il presidente Dino Ardoino, e le pubbliche assistenze.

“Dopo il successo delle manifestazioni dell'11 e del 19 marzo è importante continuare a fare sentire la propria voce e a testimoniare l'esigenza improrogabile di riavere un Pronto Soccorso prima della stagione estiva – ha dichiarato il primo cittadino Tomatis -. Per questo ringraziamo don Stefano per la sensibilità dimostrata”.

“Ho apprezzato in modo particolare il ricordo di don Stefano delle vittime dei tagli alla Sanità. Nella delicatezza e profondità di questo pensiero ha racchiuso il senso delle nostre iniziative volte a cambiare l’orientamento delle decisioni prese sul nostro Pronto Soccorso. L’emergenza Covid ci ha insegnato che i tagli alla Sanità hanno fatto molto male. Cerchiamo di fare esperienza e tesoro di quanto successo durante questi due anni, per evitare di commettere gli stessi errori, perché i tagli hanno ricadute troppo negative sulla comunità. E non sto parlando di malasanità, perché gli operatori sono bravi, disponibili, preparati. Per i tagli, l’unico rimedio è cambiare l’offerta sanitaria, adeguandola ai bisogni dei cittadini”, conclude il sindaco.

La Chiesa locale, dopo il deciso intervento di S.E. Il Vescovo Guglielmo Borghetti (“Sto dalla vostra parte”) ha dunque abbracciato la causa dei manifestanti e la messa di oggi ne è la dimostrazione.

“È stata un’ulteriore occasione di riflessione – ha commentato il vicesindaco Passino – Don Stefano ha parlato di unità, con spunti rivolti alla consapevolezza dei bisogni della comunità che riguardano cose concrete, essenziali, soprattutto in questa fase post pandemica, che si porta dietro tante sofferenze”.

Altre iniziative sono in programma. Il 9 Aprile una delegazione del movimento per la riapertura del Pronto Soccorso ad Albenga, che comprenderà anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale, sarà a Cairo per partecipare alla manifestazione a sostegno del nosocomio della Val Bormida, chiuso dalla Giunta Regionale, e per il 23 aprile si sta preparando una grande manifestazione che coinvolgerà tutto il comprensorio, da Ceriale ad Andora, sino ai borghi dell'entroterra. Non resta che attendere per saperne di più.