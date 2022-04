Meteo, la neve imbianca l’alta Val Bormida

Una spolverata di neve in Val Bormida.

Nella notte la “dama bianca” ha fatto capolino nei comuni dell’Alta valle, come Bardineto, Calizzano, Murialdo e Osiglia, imbiancando tetti e campi.

La viabilità non ha subito nessun disagio.

Le previsioni per la giornata odierna secondo il bollettino diramato da Arpal: fino a metà giornata un profondo minimo sul Ligure mantiene condizioni d'instabilità con possibili rovesci/temporali sparsi fino a moderati con quota neve localmente in discesa a 200-300 m su C, a fondovalle su E.

Dalla notte venti di burrasca da est, sudest su C, forti da nord, nordest su AB, in attenuazione dal pomeriggio. Dalla notte mare agitato su AB, molto agitato su C con mareggiate per onda lunga di libeccio, intense su C (periodo 8-9 s su AB, 9-10 su C); mare in scaduta dal mattino con residue mareggiate su C, poi molto mosso.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.