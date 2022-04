Coronavirus, 1.576 nuovi casi

Sono 1576 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 8235 tamponi processati.

Di questi 871 sono i contagiati nel territorio delle ASL3 e ASL4 di Genova e del Tigullio. 163 i positivi nell'imperiese, 267 a Savona e 275 nello spezzino. Due i decessi: un uomo di 74 anni deceduto all'ospedale San Paolo di Savona deceduto lo scorso 30 marzo e una donna di 92 anni morta nel Tigullio.

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE: 2.372.127 (+2.497)

TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021): 2.746.596 (+8.235)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti): 388.430 (+1.576)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti): 17.859 (-43)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 2.001

Savona 2.652

Genova 9.186

La Spezia 3.127

Residenti fuori regione o estero 365

Altro o in fase di verifica 528

Totale 17.859

Ospedalizzati: 258 (+2); 8 in terapia intensiva*

Asl 1 - 35 (+1); 3 in terapia intensiva

Asl 2 - 54 (-1); 1 in terapia intensiva

San Martino - 42 (+2); 2 in terapia intensiva

Galliera - 44 (=); 1 in terapia intensiva

Gaslini - 4 (+3); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 25 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 22 (-1); 1 in terapia intensiva

Asl 5 - 32 (-1); nessuno in terapia intensiva

* 0 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 17.589 (-41)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 365.367 (+1.617)

Deceduti: 5.204 (+2)