Pronto soccorso Albenga, una messa in memoria delle vittime dei tagli alla sanità

Appuntamento in Chiesa per il Movimento Senza Pronto Soccorso si muore.

Questa mattina alle ore 11 ad Albenga nella chiesa di San Bernardino (località Vadino) il parroco don Stefano Crescenzo celebrerà una Santa Messa in memoria delle vittime dei tagli alla Sanità e a sostegno della richiesta di vedere riaperto al più presto il Pronto Soccorso di Albenga.

Presenzierà il Sindaco Riccardo Tomatis, in rappresentanza della Città.

Il movimento spontaneo “Senza Pronto Soccorso si muore”, formato dalle Associazioni cittadine e dai rappresentanti di tutti i partiti, invita i cittadini del comprensorio a partecipare: “Dopo il successo delle manifestazioni dell'11 e del 19 marzo è importante continuare a fare sentire la propria voce e a testimoniare l'esigenza improrogabile di riavere un Pronto Soccorso prima della stagione estiva. Per questo ringraziamo don Stefano per la sensibilità dimostrata”.

La Chiesa locale, dopo il deciso intervento di S.E. Il Vescovo Guglielmo Borghetti (“Sto dalla vostra parte”) ha dunque abbracciato la causa dei manifestanti e la Messa di oggi ne è la dimostrazione.

Altre iniziative sono in programma. Il 9 Aprile una delegazione del Movimento sarà a Cairo per partecipare alla manifestazione a sostegno del nosocomio della Val Bormida, chiuso dalla Giunta Regionale e per il 23 aprile si sta preparando una grande manifestazione che coinvolgerà tutto il comprensorio, da Ceriale a Andora sino ai borghi dell'entroterra.