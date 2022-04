Manifestazione a difesa dell'ospedale di Cairo, sarà presente la Cgil: "La Val Bormida ha bisogno di più sanità e non il contrario"

La Cgil di Savona sarà presente alla manifestazione per la difesa e il potenziamento della sanità pubblica, per un buon utilizzo delle risorse del Pnrr, per mettere a terra i contenuti del documento unitario sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil Savona, Comitato e i 19 sindaci della Val Bormida.

"Per un nuovo modello di sanità in Liguria, che preveda investimenti e non chiusure di servizi e reparti, la Cgil di Savona sarà presente insieme ai suoi sindacati di categoria, a partire dalla Funzione Pubblica Cgil e dal Sindacato dei Pensionati Cgil, alla manifestazione pubblica che si terrà sabato 9 aprile a Cairo Montenotte insieme ad altre associazioni del territorio e a tanti cittadini - dicono Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona, Fausto Dabove, segretario generale SPI Cgil Savona e Ennio Peluffo, segretario generale FP Cgil Savona - La tenuta dell’offerta sociosanitaria del nostro territorio è sempre più in difficoltà e si rischia di uscire in condizioni molto difficili dalla crisi sanitaria in corso. Serve una sanità pubblica di prossimità (nell’ospedale e nel territorio) per i cittadini, donne, uomini, giovani, anziani che garantisca il diritto alle prestazioni ed un servizio di qualità assicurando il rispetto dei diritti di lavoratrici e lavoratori del settore".

"La Cgil di Savona ha tempo avviato un percorso di mobilitazione e sensibilizzazione nei confronti di lavoratori, pensionati, cittadini, istituzioni locali a partire dai sindaci di tutto il territorio, manifestando a fianco di tantissime Associazioni ma anche e soprattutto costruendo proposte concrete per migliorare l’attuale quadro socio sanitario della nostra provincia. È indispensabile un ripensamento delle politiche socio sanitarie da parte della Regione Liguria, che rimetta al centro esigenze dei cittadini e qualità dell’assistenza partendo da una reale presa in carico delle persone - continuano - Le lunghe attese ed i ritardi relativi a prestazioni arretrate sono un tema molto importante che riguarda la salute dei cittadini e ricade in particolarmente su anziani e pensionati, la parte di popolazione più colpita dall’emergenza sanitaria che rischia di avere ulteriori ricadute determinate dall’impossibilità di rispondere ad un bisogno di salute in tempi adeguati".

"Il Sindacato Confederale di Savona ha messo in campo una serie di proposte che riguardano tutto il territorio della Provincia di Savona, alcune a carattere generale mentre altre su singole problematiche territoriali. Riteniamo indispensabile una programmazione diversa e condivisa da parte della regione Liguria, la pianificazione dei servizi territoriali, il potenziamento dei domiciliari. Occorre un Dipartimento di prevenzione che svolga l’azione di vigilanza del tessuto produttivo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione della prevenzione nel territorio. Vanno condivisi i progetti del Pnrr che prevedono un potenziamento della sanità territoriale - specificano Pasa, Dabove e Peluffo - Occorre, soprattutto, una diversa programmazione del personale procedendo con le necessarie assunzioni che partano dalla stabilizzazione dei lavoratori precari, visto che attualmente mancano oltre 600 operatori sanitari nella sola Asl 2. La situazione, in termini di carenza del personale, è drammatica in un momento in cui occorre recuperare migliaia tra prestazioni specialistiche, interventi chirurgici e screening sospesi durante l’emergenza Covid. Non è sufficiente la flessibilità organizzativa, servono nuove assunzioni subito e la sostituzione dei pensionamenti".

"La Cgil di Savona ritiene indispensabile un deciso cambio di passo che dimostri come da questa pandemia si voglia uscire con più sanità pubblica e con maggiori investimenti pubblici nelle nostre strutture. Come sindacato chiediamo da tempo alla Regione Liguria di aprire una vera e propria discussione in tutto il territorio per costruire un nuovo modello sociosanitario in grado, dopo la fase emergenziale, di superare le molte criticità già ben evidenti prima della pandemia - puntualizzano i tre esponenti sindacali della Camera del lavoro savonese -Un modello che rimetta al centro il ruolo insostituibile della sanità pubblica valorizzando chi, con il proprio lavoro, ha rappresentato un’ancora di salvezza per reggere, con grandi difficoltà, alla bufera della pandemia. In questi anni le scelte politiche della Regione Liguria hanno virato verso un percorso di affidamento ai privati degli Ospedali di Cairo Montenotte ed Albenga - iniziato nel 2016 -orientando anche una buona parte delle risorse - oltre 80 milioni di euro - che in condizioni normali, sarebbero andate a finanziare o a potenziare servizi che tradizionalmente competevano al servizio pubblico quindi alla gestione delle ASL territorialmente competenti e ridimensionando i servizi e le attività anche se in maniera diversa - in entrambe i nosocomi Savonesi".

"L’emergenza sanitaria ha messo a nudo l’indebolimento del nostro sistema di welfare, dalle infrastrutture sociali al sistema territoriale di prevenzione e cura, al sistema per l’infanzia, allo stesso invecchiamento attivo. È necessario, definire un piano nazionale dedicato al rapido potenziamento della rete delle cure primarie e delle case della salute, dei servizi socio-assistenziali e dell’assistenza domiciliare. Inoltre, alla luce degli oltre 600 operatori socio sanitari che attualmente mancano in Asl 2 – tra tecnici, infermieri, oss e medici, è prioritario mettere in campo una campagna straordinaria di assunzioni a partire dalla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari - dichiarano - Prevedere il rafforzamento e l’evoluzione del sistema di assistenza sociale e sanitario con un più forte sistema di servizi sociali in capo ai comuni, riqualificare il sistema delle residenze socio sanitarie, sostenendo la vita indipendente (domiciliarità, abitare assistito, etc) e definire con urgenza una legge nazionale per la non autosufficienza. Infine è prioritario finanziare adeguatamente i Livelli Essenziali delle Prestazioni a garanzia della uniforme esigibilità su tutto il territorio nazionale dei diritti civili e sociali fondamentali sanciti dalla Costituzione".

"La politica ha grandi, grandissime responsabilità su ciò che sta accadendo in tema di sanità nella nostra regione e nello specifico nella provincia di Savona. Occorre che la Politica Regionale prenda una volta per tutte decisioni che possano garantire la salute alle persone mettendo da parte inutili e sterili proclami, adoperandosi per sollecitare e calendarizzare incontri con il territorio per socializzare le decisioni dell’Amministrazione Regionale in tema di investimenti con le risorse del Pnrr – oltre 190 milioni di euro disponibili per la Liguria per la Missione 6 - Salute - concludono Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona, Fausto Dabove, segretario generale SPI Cgil Savona e Ennio Peluffo, segretario generale FP Cgil Savona - Di questi 190 milioni di euro meno del 6% saranno investisti sul territorio savonese: uno schiaffo ai lavoratori, ai Sindaci, alle Organizzazioni Sindacali, ma soprattutto agli abitanti di un intero territorio sempre più in difficoltà e sempre meno considerato dalla Regione Liguria. Per questo è necessario che tutto il territorio, a partire dagli amministrazioni locali indipendentemente dalle appartenenze politiche, si mobiliti per difendere la Sanità e la Salute di tutti i cittadini. Tutti in piazza a Cairo Montenotte il prossimo 9 aprile 2022".